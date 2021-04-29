Мешканці Магдалинівського району скаржаться на земельні оборудки

Оборудки із земельними ділянками! З цим зіштовхнулись мешканці Магдалинівського району. Роками люди не могли узаконити землі, які їм виділила селищна рада. Держгеокадастр весь час відкладав цю процедуру. Як раптом з’ясувалось, що понад 300 гектарів полів якимось чином узаконив один чоловік. В ситуації розбирався наш Марко Ручка. Усі подробиці у наступному сюжеті.

Жителі Магдалинівського району збентежені тим, що їхні землі відбирають. Десятиліттями люди працювали, як вони думали, на своїх городах. Втім нещодавно дізнались, що фактичними господарями їх ділянок є інші люди.

Пан Іван житель Казначеївки. Розповідає — місцеві відчули недобре ще 16 березня 20-го року. Тоді Кабмін ухвалив постанову про передачу державних земель у комунальну власність ОТГ. Але обласний центр Держгеокадастру, судячи зі всього, цю постанову проігнорував. Іван Гуртовий твердить, люди десятиліттями користувались земельними ділянками. Прикладом, ось ці поля, засіяні пшеницею. Поруч завжди пасли худобу. Втім, скоріш за все, стежку до угідь людям доведеться забути.

Тобто, на думку людей, Держгеокадастр в цій ситуації схитрував. За документами оформив родючу землю, як звичайне пасовище. Все, аби не проводити відкритий продаж. Місцева мешканка Валентина Вікторівна пригадує — багато років тому люди подавали заявки на отримання понад півтора гектара землі кожен. Тоді керувались рішенням сільради. Збирали необхідні документи. Та коли дійшло до реєстрації ділянок, процес передачі призупинився.

Здивуванню людей не було меж, коли вони дізнались, що землі, за які роками боролись, нині у чужій власності.

Люди наголошують — відібрали в них не лише поля, а і землю, яка була призначена під кладовище! Таке трапилось у сусідньому селі Жданівському. Ту ділянку вже активно готують до нового застосування. Місцеві просто шоковані.

Підсумовує абсурдність ситуації юрист. Каже — керуючись законом України, ще до утворення ОТГ має провести розподіл земельних ділянок. Однак люди не отримали відповідних сертифікатів на право власності. Цим скористалась селищна рада та передала землі до Держгеокадастру. Який нині мав би їх віддати в ОТГ.

До Дніпропетровської філії центру державного земельного кадастру ми спрямували інформаційний запит, аби почути коментар щодо цієї ситуації. Спілкуватись із нами там не стали, відповіли листом. Начебто, ділянки, про які ми говоримо в сюжеті, — не належать жодному господарю. Додали, — розпоряджатися землею взагалі не їхня компетенція. Цитуємо:

“Наведений перелік суб’єктів розпорядження землею є вичерпним і господарюючих суб’єктів у своєму складі не містить. Розпорядження землями знаходиться за межами компетенції регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»”.

У випадку, якщо ситуація не вирішиться, люди підуть шукати відповіді у суді.