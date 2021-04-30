У Дніпрі висадять понад 67 тисяч квітів

Тисячі жовтих та помаранчевих квітів почали висаджувати на клумбах Січеславської Набережної. Кожного року колір рослин змінюють та розміщують їх згідно з дизайнерським планом. Цьогоріч Набережну прикрасять 19 тисяч квітів. За процесом спостерігали наші журналісти.

Їхня праця непомітна з першого погляду. Але віддані своїй справі жінки, такі як Тамара Побігай, серйозно ставляться до цієї роботи. Всього 10 панянок доглядають за 19 тисячами рослин на Січеславській Набережній.

Кожна рослина знаходиться у спеціальному контейнері з удобреною землею. Має міцні корені, аби швидкого прийнятись на новому місці. Після висадки квіти одразу поливають.

Усі рослини висаджують за спеціальним візерунком, розробленим дизайнерами. Зазвичай, це квіти життєствердних кольорів сонця, тепла та радості. І перехожі вже оцінили оновлення клумб.

Всього на початку травня у різних районах міста висадять понад 67 тисяч квітучих рослин.