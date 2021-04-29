У Нікопольському районі завершують зводити амбулаторію

29.04.2021

Утеплена та комфортна будівля з сучасним медичним обладнанням. У Чкаловому Нікопольського району завершують зводити амбулаторію. На новий медзаклад у селищі чекають з великим нетерпінням. Чим він особливий? Дивіться у сюжеті.

Вже незабаром у селищі Чкалове з’явиться сучасна амбулаторія. На її появу місцеві чекають з великим нетерпінням. Адже старій будівлі понад 40 років. Приміщення мале, а обладнання — застаріле. У таких умовах, кажуть люди, лікуватися неможливо.

Медичний простір у селищі зводять “з нуля”. Усе близиться до завершення. Наразі підрядники ведуть внутрішні роботи. Далі візьмуться за благоустрій прилеглої території. Родзинкою Чкалівській амбулаторії стала автономна очисна система. Завдяки їй всі каналізаційні стоки будуть збиратися у спеціальну місткість та очищуватись. Устаткування вже встановили, на черзі — підключення електронного управління.

Новозбудований медзаклад обслуговуватиме майже 2 тисячі місцевих мешканців. Амбулаторію звели у рамках державної програми “Велике будівництво”.

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