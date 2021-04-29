Вартість соняшникової олії б’є усі рекорди

Захмарні ціни на здавалося б звичайний продукт. Соняшникова олія з початку року б’є усі рекорди. Середня ціна за пляшку в Україні близько пів сотні гривень. Хоча, рік тому вона коштувала вдвічі менше! Фермери грішать на неврожай, а економісти вбачають у цьому певну традицію українського ринку. У ситуації розбирався наш Єгор Ромахло.

Відмовитись повністю від олії дуже важко. Адже кулінарія без неї майже неможлива. Ось і ми не втрималися та придбали пляшку.

З чого починається олія? -Звісно, з поля. Це, наприклад, розташоване неподалік селища Перемога. Ще рік тому тут усе було засіяно соняшником. Зараз 200 гектарів зеленіють озимою пшеницею.

Пан Олександр — фермер з майже 30-річним досвідом. Окрім соняшника вирощує кукурудзу, ячмінь та пшеницю. Чоловік розповідає, минулого року врожай добряче постраждав через посуху.

Подібна ситуація, каже фермер, і в Україні, і у світі. Саме тому, ціни на насіння підскочили вдвічі, як наслідок — і на олію. Україна, один з найбільших експортерів цього продукту, не могла втримати вартість на комфортному для населення рівні. Особливо важко любителям приготувати щось смачненьке.

Олексій — наш сьогоднішній шеф-кухар. Чоловік обожнює готувати для своєї сім’ї та друзів. Однак різкий стрибок цін на олію вніс свої корективи до рецептів.

Чоловік полюбляє використовувати для приготування різні олії — рапсову, оливкову, кукурудзяну та звісно ж соняшникову. Адже який весняний салат без смачної заправки.

Економісти ж бачать у цій історії повтор ситуації з нещодавнім здорожченням сала. Фахівці впевненні, стабілізувати ціну зможе імпорт олії з-за кордону.

Фермери, своєю чергою, роблять обережні прогнози стосовно майбутнього врожаю. Погода цієї весни радує. Тож можна очікувати на кращий збір соняшника. Й саме тоді ціни на олію мають нарешті знизитись.