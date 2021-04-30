На проспекті Миру встановили лавки, що заважають маломобільним групам населення

30.04.2021

Без допомоги точно ніяк. Навпроти ринку на проспекті Миру у досить дивний спосіб встановили лавки. Їх приварили на місці, яке спеціально облаштували для маломобільного населення. Тож тепер проїхати тут людина на інвалідному візку просто не зможе.

У міськраді повідомили — жодне їхнє КП до цього стосунку не має. Зараз у ситуації розбирається департамент благоустрою. Припускають, що встановлення лавок — справа рук адміністрації сусіднього ринку. Та дозволу на це вони не отримували.

“Якщо факти підтвердяться, інспекція з благоустрою вручить приписи щодо демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Якщо ринок хоче встановити лави на законних підставах, має звернутися до благоустрою, аби вони відповідали вимогам.”

Tags: , , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Справжній арсенал часів другої світової знайшли під Дніпром

30.04.2021

Проїзд у Дніпрі може подорожчати

30.04.2021

Дніпро — місто без бар’єрів?

30.04.2021

На міських кладовищах відсутні цивілізовані вбиральні

30.04.2021

У Дніпрі висадять понад 67 тисяч квітів

30.04.2021

У Дніпрі пройшли спільні навчання силовиків

29.04.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com