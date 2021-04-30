На проспекті Миру встановили лавки, що заважають маломобільним групам населення

Без допомоги точно ніяк. Навпроти ринку на проспекті Миру у досить дивний спосіб встановили лавки. Їх приварили на місці, яке спеціально облаштували для маломобільного населення. Тож тепер проїхати тут людина на інвалідному візку просто не зможе.

У міськраді повідомили — жодне їхнє КП до цього стосунку не має. Зараз у ситуації розбирається департамент благоустрою. Припускають, що встановлення лавок — справа рук адміністрації сусіднього ринку. Та дозволу на це вони не отримували.

“Якщо факти підтвердяться, інспекція з благоустрою вручить приписи щодо демонтажу незаконно встановлених конструкцій. Якщо ринок хоче встановити лави на законних підставах, має звернутися до благоустрою, аби вони відповідали вимогам.”