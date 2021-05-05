У Дніпрі презентували збірку про Голодомор 32-33 років на Дніпропетровщині

Унікальні архівні документи, що тривалий час були засекречені, тепер зібрані в одній книзі. У Дніпрі презентували збірку про Голодомор 32-33 років. Вона розповідає, що відбувалось у цей час саме на Дніпропетровщині. Книгу роздадуть школам міста.

Ця книга про Голодомор на Дніпропетровщині – свого роду унікальна. У ній зібрані факти, які тривалий час зберігалися під грифом таємно та після розсекречування публікуються вперше. Тож тепер документи обласних архівів та навіть СБУ – зібрані в одному місці. І на це у науковців пішов не один десяток років.

Та збірка, кажуть вони максимально розкриває картину того, що відбувалось на території саме Дніпропетровщини у 32-33 роках.

190 примірників вже сьогодні розійдуться школами міста – на допомогу вчителям. Пані Наталя одна з перших гортає сторінки нової книги. Жінка – історик. Каже, мати такий матеріал у своїх руках- безцінно. Адже розповідати про страшні сторінки минулого учням можна тепер наочними фактами – архівними документами, листами, спогадами очевидців. До того ж, така книга – додаткове джерело інформації саме щодо Дніпропетровщини.

Книгою вже зацікавились у вишах та бібліотеках. Тож у планах музею спротиву Голодомору – додрукувати екземпляри.