Ветерани Інтерпайп новомосковського трубного заводу, отримали подарункові набори

Учасники війни та ветерани праці, що колись були співробітниками Інтерпайп новомосковського трубного заводу, отримали привітання із прийдешнім Днем перемоги. А ще — великі подарункові набори. Більшості колишніх робітників пакунки привезли додому.

Вже традиційно перед 9 травня Кім Іванович Петров приходить до центру ветеранів “Інтерпайп-НМТЗ” за святковими продуктовими наборами. Із заводом його пов’язує довга історія — працював на підприємстві електриком 6-го, найвищого розряду понад 50 років. Його дружина розповідає, що кожен рік очікують травневі привітання.

Тим, хто не має можливості прийти до центру ветеранів, подарунки привозять додому. Ольга Олександрівна Власенко 1931 року народження працювала на Новомосковському трубному з 18 років. Там познайомилась з чоловіком, там працювали і її діти. Розповідає: завод — то все життя. І її не забувають.

У сім’ї Петра Степановича Ремізко з шести його рідних, четверо загинули на другій світовій війні. Згадує, як 10-річним хлопчиком допомагав годувати дорослих, хоча і сам голодував.

Щоб ветерани не згадували про голодні часи, компанія Інтерпайп приготувала їм до свят великі продуктові набори.

З кожним роком ветеранів війни йдуть від нас, живі спогади про далекі воєнні роки стають все ціннішими.

Covid 19 не став на заваді традиційним травневим привітанням ветеранів. Вручення подарунків пройшло з дотриманням карантинних вимог. Понад 130 продуктових наборів доставив Інтерпайп у сім’ї літніх людей до свята.