8 травня у Дніпропетровській філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру під керівництвом Дмитра Логвина

05.05.2021

Почути симфонічний оркестр зараз не завжди виходить. Однак диригент Дмитро Логвин впевнений, що зовсім скоро у дніпрян ця можливість з’явиться. 8-го травня, у Дніпропетровській філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру під керівництвом Народного артиста України Дмитра Логвина. Музиканти натхненно репетирують.

Із симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії Дмитро Логвин вийде на сцену вперше. Хоча багатьох музикантів знає й працював з ними в інших колективах. Його давнім другом є й соліст цього концерту, скрипаль Євген Кострицький. Він днями приїде до Дніпра.

Це буде концерт для скрипки із оркестром №1 Макса Бруха. А поки майже сімдесят музикантів відпрацьовують тонкощі четвертої симфонії Йоганеса Брамса. Музики гідної висококласних виконавців. А таких тут цілий оркестр.

Чим відрізняється підготовка до концерту у ці карантинні часи від тієй що була раніше? Лише тим, що шанувальникам музики доводиться “ловити” нагоду.

Концерт симфонічного оркестру під керівництвом Дмира Логвина відбудеться 8 травня у великій залі філармонії імені Когана.

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