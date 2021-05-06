Нацгвардійці збудували капличку в одній з військових частин Дніпра

Тут правитимуть особливі молитви за воїнів в зоні ООС. Сьогодні новий храм освятили. Подробиці — в сюжеті наших кореспондентів.

Ось так освячують храм на території військової частини Нацгвардії у Дніпрі. Зведення каплички розпочалося декілька років тому, втім завершити його вдалося лише цієї весни. На будівництві працювали бійці Нацгвардії та інші військові.

Всередині вже є ікони, стоять свічки. У храмі регулярно правитимуть служби. Божа благодать, сподіваються священники, убереже життя та здоров’я бійців цієї частини під час виконання завдань в зоні ООС.

Капличка доступна для бійців цілодобово. Військовий капелан сподівається, що зможе надати їм психологічну та духовну допомогу й підтримати у важку хвилину.

Перше богослужіння в храмі планують провести вже завтра.