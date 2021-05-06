В області майже 550 нових хворих на коронавірус

Після святкового зниження, знов угору пішла шкала захворювань на COVID-19. За минулу добу в Україні зафіксовано понад 6 тисяч нових заражень. Дніпропетровщина увійшла в число лідерів — маємо майже 550 випадків. Переважно в обласному центрі та Кривому Розі. Детальніше про COVID ситуацію — далі.

За минулу добу на Дніпропетровщині майже 550 нових хворих на коронавірус. Тоді як напередодні їх було у 2 рази менше. Понад сто випадків зафіксували в Кривому Розі. Але найбільше в обласному центрі.

На Дніпропетровщині майже 90% ліжок, що призначені для хворих на коронавірус, забезпечені киснем. І хоча статистика на святкові дні дещо покращилась, на лікуванні в ковід-стаціонарах перебувають майже 3 тисячі пацієнтів.

Лікарі все частіше говорять про наслідки коронавірусної хвороби. У кожного десятого спостерігаються проблеми з судинами серця, мозку, патології нирок.

В Національній службі здоров’я України нагадали, що у разі хвороби або підозри на COVID-19, до сімейного лікаря можна потрапити навіть без декларації. Але потім все ж слід підписати документ, аби отримувати весь спектр медпослуг. У разі невідкладної ургентної ситуації, необхідно набирати 103.

В області продовжується вакцинація. Зараз кабінетах щеплень працюють з трьома препаратами. І вже готові до повторного вакцинування.

Медики з острахом чекають на поминальні дні, коли люди будуть масово відвідувати кладовища. Тож загроза потрапити до червоного рівня небезпеки зберігається.