Силовики провели щорічний турнір з мініфутболу

У Дніпрі провели щорічний турнір з мініфутболу на честь загиблого генерал-майора Нацгвардії Олександра Радієвського.Саме сьогодні він святкував би свій день народження. У змаганні взяли участь 6 команд силовиків — поліцейські, військові, рятувальники та нацгвардійці. Хто виграв — знає наш Влад Авдієнко.

Ось так, по військовому, у Дніпрі відкрили турнір з мініфутболу. Вже 5-й рік поспіль його організовує Нацгвардія на честь свого командира — Олександра Радієвського. 23 липня 2014-го він героїчно загинув у бою за звільнення Лисичанська.

Олександр отримав звання генерал-майора посмертно. Також на його честь назвали одну з військових частин Нацгвардії Дніпра. Відданий своїй справі, мужній та професійний командир — згадують чоловіка побратими.

Вадим вже багато років у Нацгвардії. Пройшов АТО, нині є капітаном футбольної команди Нацгвардії. Каже, його команда налаштована на перемогу. Втім у цьому турнірі вона не головна.

Сьогодні опоненти Нацгвардії — команда ДСНС. Рятувальники мають свою збірну. Регулярно беруть участь в різних чемпіонатах. Колективу близько семи років. Ніякого секрету перемоги, кажуть, не мають.

Загалом в турнірі взяли участь 6 команд — Нацгвардія, оперативне й повітряне командування “Схід”, ДСНС, Нацполіція та команда курсантів університету внутрішніх справ. В першому ж матчі рятувальники перемогли нацгвардійців та посіли третє місце у чемпіонаті. Друге зайняли поліцейські, а перемогла — збірна Оперативного командування “Схід”.