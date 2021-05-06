У Слов’янській ОТГ добудовують нову амбулаторію

Сучасна лабораторія та житло для лікарів! Кабінети облаштують усім необхідним. Умови для пацієнтів та медиків — також відповідатимуть часу. На якій стадії ремонтні роботи та коли мешканці ОТГ зможуть користуватися медичними послугами — дивіться у наступному сюжеті.

Повністю з нуля у Слов’янській громаді звели нову амбулаторію. Жителі вважають цю подію знаковою. Оскільки раніше доводились консультуватись, здавати аналізи, проходити обстеження у лікарнях Дніпра або Павлограду. Це було дуже незручно.

Поруч ще побудували житло для медиків. Це помешкання для молодого спеціаліста та лікаря із родиною. Передбачили спальні, спільну кухню та вітальню і навіть гардеробну. Нині ж керівництво громади займається пошуком робочих кадрів. Кажуть — зроблять усе можливе, аби залучити до лікарні кваліфікованих фахівців.

Нині будівництво на завершальній стадії. Оздоблювальні роботи майже закінчили. Справа лише за фарбуванням стін. Невдовзі змонтують підвісну стелю. Будівлю оснастили сучасною охоронною та пожежною сигналізацією. Дані з якої передаватимуться на пульт охорони. Фасад будівлі також вже готовий. Нині триває впорядкування території.

Розвиток медичної інфраструктури в регіоні — одне із пріоритетних завдань, кажуть в облдержадміністрації.

Медзаклади на Дніпропетровщині модернізують за програмою Президента України «Велике будівництво».