В Дніпрі попрощалися із Жаном Мельниковим

В Дніпрі попрощалися із головним режисером академічного театру драми та комедії, Народним артистом України Жаном Мельниковим. Ще наприкінці квітня він проводив репетицію нової вистави. Раптова смерть майстра сталася 2 травня. Жану Мельникову було 84 роки. Близько 60 з них митець віддав дніпровському Драмікому.

Прощаються із Жаном Мельниковим на сцені театру. Тут він провів понад півсотні сезонів. На екрані кадри з його Тев’є у виставі “Мир дому твоєму”. Жан Мельников сам зробив інсценування твору Шолом Алейхема, бо прагнув висловити багато особистих думок.

Навіть якби Жан Мельников зробив лише цю виставу, увійшов би в літопис кращих постановок у театрах країни. А його гра на сцені — це незабутній досвід спільної праці для колег.

Жан Мельников прийшов на цю сцену після театрального училища у 1958 році. І прослужив їй близько 60 років. Сьогодні згадували й роботи Жана Олександровича у кіно.

Ще наприкінці квітня Жан Мельников репетирував “Ревізора”. Азартно й з повною віддачею. Комедія “Таксист-2”- відкриття минулого сезону. Мельников тоді винайшов новий жанр, це театральний серіал. Він прагнув до того, щоб глядачі змогли відпочити. Між тим сам актор і режисер надавав перевагу постійним репетиціям.

Оплески на честь майстра. За традицією саме так прощаються з великими артистами. Таким був Жан Олександрович Мельников. Народний артист України, актор театру Драми та комедії та головний режисер улюбленого театру, почесний громадянин міста Дніпро.