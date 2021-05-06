Комунальні служби закінчують прибирати кладовища до поминальних днів

На майже пів сотні міських цвинтарів обпилюють аварійні дерева, вивозять сміття та облаштовують під’їзди для авто. В мерії ж вкотре закликають людей не купувати штучні квіти через їхню шкоду довкіллю. Детальніше — у сюжеті Єгора Ромахло.

Генеральне прибирання у розпалі. Ось так зараз виглядає кладовище у Сурсько-Литовському. Комунальники збирають старі гілки та обпилюють аварійні дерева. Така активність зараз спостерігається на усіх міських цвинтарях. Ремонтні роботи там почали ще у березні.

На час поминальних днів обіцяють встановити біотуалети на кожному міському цвинтарі. Містян же дуже просять підтримувати порядок й не смітити. У тому числі – не забруднювати кладовища штучними квітами. Дніпряни ніби дослухалися й все частіше несуть до могил саме живі рослини.

У департаменті екології ж запевняють, проблема штучних квітів наразі дуже гостра. За рік з усіх міських кладовищ збирають сотні тон пластикових рослин. Не сильно допомагає навіть заборона стихійної торгівлі подібними товарами на території Дніпра.

Також, відвідувачам кладовищ нагадують — поминальні дні не скасовують карантинних правил та санітарних норм. Тому людей просять зберігати дистанцію та, за можливості, звести час перебування на цвинтарі до мінімуму.