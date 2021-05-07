1,5 тисячі поліцейських слідкуватимуть за порядком на святкові вихідні

З 7-го по 11-е травня у Дніпрі проходитимуть численні акції до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги. Правоохоронці також нагадують про заборону носіння георгіївської стрічки. За це передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Також поліцейські нестимуть службу у поминальні дні біля цвинтарів. В області їх майже 2 тисячі.

Також містян закликають не відвідувати кладовища через пандемію і представники церкви. Щоб пом’янути померлих, важлива щира молитва, кажуть священники.