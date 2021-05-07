СБУ викрила нелегальний нафтопереробний завод

За оперативною інформацією, щодня ділки виробляли десятки тон дизпалива. Готову продукцію збували через логістичні центри у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів правоохоронці виявили понад 160 тонн контрафактного пального, промислове технологічне обладнання, печатки й штампи афілійованих комерційних структур. А також фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.