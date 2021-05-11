На Дніпропетровщині працюють 8 патронатних родин

Нова форма виховання почала працювати на Дніпропетровщині. Ще недавно понад 9 тисяч дітей нашої області мешкали в інтернатах. Потім на офіційному рівні визнали, що перебування у цих закладах шкодить розвитку та здоров’ю малят і підлітків. Уряд почав реформувати систему й поступово інтернатні заклади закрили. А для дітей, що потрапили у складні життєві обставини, створили патронатні сім’ї. На Дніпропетровщині вже працює 8 таких родин, і ще вісім проходять навчання.

Олену Миколаївну у прагненні заснувати патронатну сім’ю підтримали чоловік і донька. Вони пройшли тривале навчання – 120 годин! Підготували пакет документів і тільки потім їхня кандидатура була схвалена. Зараз в родині живе хлопчик Костя.

Костя — вже третя патронатна дитина в сім’ї Олени Миколаївни. Дорослі та хлопчик все роблять разом: малюють, гуляють з собакою, займаються спортом.

Костя за час перебування у сімейній атмосфері, став більш товариським, навчився отримувати задоволення від спілкування.

Діти перебувають на безпечній території, поряд з людьми, які готові їм допомагати. За час, коли підопічні знаходяться у патронатних сім’ях, соціальні служби приймають рішення щодо їхнього майбутнього. Є випадки, коли дитина повертається до біологічної родини, якщо там подолали життєві негаразди.

Родинам, які готові допомогти дітям у складних обставинах, слід звертатись до районних центрів соціального захисту. Патронатні батьки повинні бути чистими перед законом та бути готовими до певних бюрократичних процедур.

Держава непогано оплачує допомогу патронатних родин. Плюс фінансує утримання дітей.

Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, малюка до року або неповнолітню вагітну, то на їхнє утримання держава виділяє три прожиткових мінімуми. Патронатна родина – це послуга, одна з форм альтернативного догляду дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.