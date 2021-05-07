За добу в області зареєстровано понад 600 випадків COVID-19

Дніпропетровщина відсьогодні в жовтій карантинній зоні. Що стосується країни в цілому, то червоною залишається лише Сумщина. Але відзавтра і вона вийде із жорстких обмежень. В МОЗ заговорили про подолання третьої хвилі коронавірусу. Детальніше про ковід ситуацію — розповість Олена Петроченкова.

Отже, Дніпропетровщина з помаранчевої зони перейшла в жовту. Хоча за минулу добу зареєстровано понад 600 нових випадків COVID-19. Епідпоказники 2 останніх тижні йшли на зниження.

Останньої доби в Дніпропетровській області найбільше додалось хворих на коронавірус у Кривому Розі — майже 200. Та в обласному центрі – 214 нових випадків.

З 11 травня у Дніпрі усі школи та дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі. Але в останніх досі обмежений доступ батьків. Пільговиків так само безкоштовно возитимуть лише з 10 до 15 години. Правило діятиме до 20 травня.

В МОЗ нагадують, що деякі карантинні правила помаранчевої зони стосуються й жовтої.

На сьогодні в Україні щепились понад 822 тисячі українців. З них 62 тисячі в Дніпропетровській області.

І вже наступного тижня почнуть робити друге щеплення для осіб, які вперше вакцинувались у лютому.