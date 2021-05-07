Визначені переможці конкурсу казок серед вихованців соціальних центрів

10 переможців та 30 лауреатів. У Дніпрі нагородили учасників конкурсу “Дивовижний світ казок”, який ініціював благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”. Вихованцям соціальних центрів підготували подарунки та сертифікати на майстер-класи. А ще влаштували спортивні естафети.

Непримітний тюльпан виборює кохання найкрасивішої троянди. Про це романтична казка чотирнадцятирічного Єгора. Все життя хлопець захоплюється спортом, але цього разу вирішив випробувати свої сили у творчості та став учасником конкурсу “Дивовижний світ казок”, який ініціював благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”. Надихався Єгор творами Олександра Пушкіна.

Сім дитячих казок на конкурс відправили від соціального центру “Обійми”. Усі вихованці поставилися до завдання максимально серйозно та дуже творчо. Усіляко підтримали дітей викладачі.

А ось у соціальному центрі “Довіра” написали більш як двадцять казок. Діти із великим натхненням створювали свої перші у житті оповідання. До творчого процесу не підпускали навіть педагогів, хоча інколи питали їхніх порад.

Кожна казка — цілий всесвіт маленького письменника, переконана директорка соціального центру “Барвінок”. У свої твори діти вклали усю душу.

Всього у конкурсі змагалися сорок казок. Кожна — унікальна, кажуть організатори. Обрати найкращі було дуже складно. Тому переможців визначило професійне журі, до складу якого увійшли психологи, письменники та соціальні педагоги.

Для кожного з переможців підготували подарунки, лауреати конкурсу отримали сертифікати на майстер-клас з виготовлення цукерок. Але цим не обмежились. Для вихованців трьох соціальних центрів благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” та Дніпровська асоціація екстремальних видів спорту організували “веселі старти”. Діти були у захваті.

Додатковим сюрпризом стане справжній похід наприкінці травня. До Дня захисту дітей для вихованців соццентрів Дніпра його влаштує благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” при підтримці Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту.

Важливі для розвитку малечі заходи благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” планує проводити й надалі. Адже діти, позбавлені батьківського піклування, дуже потребують підтримки дорослих.