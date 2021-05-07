Чи є загроза отримати небезпечну дозу радіоактивного опромінення у місті?

Бережися атому. Міністерство охорони здоров’я запровадило регламент дій у випадку радіаційної аварії. Йдеться про профілактику здоров’я населення за допомогою йодних препаратів. Та чи є загроза отримати небезпечну порцію опромінення навіть без катастроф? Наш Єгор Ромахло узяв дозиметр та пройшовся містом. Що з того вийшло — дивіться.

Повідомлення з’явилося у фейсбук головного санітарного лікаря у день річниці Чорнобильської катастрофи. Мовляв, в уряді серйозно ставляться до можливого повторення подій 86-го року.

Все навкруги, навіть без техногенних катастроф, має власну радіоактивність. Чи є у Дніпрі потенційно небезпечні місця, у яких аж надто фонить, — перевіримо, озброївшись ось таким дозиметром.

Перша наша зупинка — метро. Саме тут при будівництві використали чимало граніту. Цей матеріал вважають потенційно радіоактивним.

Станція метро “Вокзальна” — робимо контрольний замір на вулиці. Прилад показує приблизно 2/10 мікрозіверта на годину. Подивимося, що буде далі.

Норма випромінення має не перевищувати 5/10 мікрозіверта на годину. Небезпечним вважається показник у понад 1 мікрозіверт. Поки що все гаразд. Всередині ж уважно досліджуємо кожну стіну. Для точного вимірювання дозиметру треба кілька хвилин.

Наступна зупинка — Диївське кладовище. Граніту тут теж вистачає. Й довго очікувати не довелося. Сигнал приладу посилювався з кожною хвилиною, аж доки ми не дійшли цієї плити з червоного граніту. Прилад показує понад 6/10 мікрозіверта на годину. А це вже підвищений рівень!

Ще чверть мікрозіверта — і знаходитись поряд з цим пам’ятником було б небезпечно для здоров’я. Та бити на сполох передчасно. Висновки щодо загрози мають зробити рятувальники спецзагону ДСНС. Вони займаються випадками радіаційного, хімічного та біологічного забруднення.

Загін озброєний найновішим обладнанням, яке дозволяє точно вимірювати ступінь радіації. Побутові ж прилади можуть помилятися. Саме тому потрібно звертатися до фахівців.

В нашій області є цілі населенні пункти, в яких спостерігається високе випромінення. Найчастіше — через сховища радіоактивних відходів. Загалом на Дніпропетровщині — тільки уявіть — накопичено близько 90 мільйонів тонн радіоактивних відходів!

Та якщо ви й не живете поряд зі сховищем, небезпеку іноді становить звичайних льох. Адже у ньому може збиратися радон — радіоактивний газ. Єдиний вихід, кажуть спеціалісти, регулярне провітрювання. У випадку з льохом — в ідеалі забетонувати як стіні, так й підлогу зі стелею.