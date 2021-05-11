Закінчується реконструкція лікарні швидкої допомоги

Сучасне коштовне обладнання й оновлена будівля! У Дніпрі вже на фінішному етапі реконструкція лікарні швидкої медичної допомоги. На ремонт та закупівлю нових апартів витратили понад 100 мільйонів гривень. Гроші взяли зі Світового банку. Що вже встигли зробити та коли очікується відкриття медзакладу — дивіться у наступному сюжеті.

Ремонт приймального відділення в лікарні екстреної медичної допомоги на завершальному етапі. Від старих вузьких коридорів, нерівних підлог, стель та дерев’яних вікон нічого не залишилося. Ірина прийшла до закладу забрати результати обстеження. Каже — лікарню майже не впізнає, зміни колосальні.

Задоволенні й лікарі, у яких тепер зручні робочі місця та нове обладнання. Високотехнологічні апарати такі, як монітори для реанімаційних хворих, томографи, ангіографи та апарати ШВЛ. Також в лікарні з’явився кабінет МРТ. Це устаткування, кажуть медики, допоможе їм оперативніше виявляти недуги.

Реконструкція тривала майже 3 роки. Розпочали її ще у 2018. На ремонтні роботи витратили понад 130 мільйонів гривень. Гроші надав світовий банк в рамках програми “Покращення охорони здоров’я”.

Офіційно відкрити двері лікарні для пацієнтів планують всередині літа цього року.