В Академії музики відбувся вечір джазу

“Дали Джазу”! Біг-бенд Кирила Левкова та ансамбль вокалістів під керівництвом Юлії Писаренко наповнили вечір джазовим, переважно свінговим звучанням. У такий спосіб викладачі та студенти Дніпропетровської Академії музики спілкуються з публікою та роблять свій внесок у розвиток культури виконання джазових стандартів та музичних імпровізацій.

На сцені концерт-холу Академії музики звучить джаз. Педагоги та студенти виступають разом.

Майже 20 музикантів джаз-бенду Академії музики одночасно підтримують один одного у виконанні свінгових композицій.

Цілий рік йшла підготовка до концерту “Свято джазу”. Важливо було поєднати інструментальну майстерність та творчу імпровізацію.

Задає настрій оркестру Кирило Левков, адже він і диригент і бенд-лідер.

Цілком природним у джазі є вокал, адже саме з нього все і починалося. Вокалістка Єлизавета Валькова співає протягом 10 років, а джазом захоплюється з дитинства.

Прихильники цієї музики цінують імпровізацію, емоції, стиль і настрій. Саме таких фанатів і зібрало “Свято джазу”.

Ми живемо в ритмі, який задає музичне оточення. Іноді мелодії бувають сумними, як відображення настрою ситуації, але не сьогодні…