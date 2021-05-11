В Академії музики відбувся вечір джазу

11.05.2021 16:56

“Дали Джазу”! Біг-бенд Кирила Левкова та ансамбль вокалістів під керівництвом Юлії Писаренко наповнили вечір джазовим, переважно свінговим звучанням. У такий спосіб викладачі та студенти Дніпропетровської Академії музики спілкуються з публікою та роблять свій внесок у розвиток культури виконання джазових стандартів та музичних імпровізацій.

На сцені концерт-холу Академії музики звучить джаз. Педагоги та студенти виступають разом.

Майже 20 музикантів джаз-бенду Академії музики одночасно підтримують один одного у виконанні свінгових композицій.

Цілий рік йшла підготовка до концерту “Свято джазу”. Важливо було поєднати інструментальну майстерність та творчу імпровізацію.

Задає настрій оркестру Кирило Левков, адже він і диригент і бенд-лідер.

Цілком природним у джазі є вокал, адже саме з нього все і починалося. Вокалістка Єлизавета Валькова співає протягом 10 років, а джазом захоплюється з дитинства.

Прихильники цієї музики цінують імпровізацію, емоції, стиль і настрій. Саме таких фанатів і зібрало “Свято джазу”.

Ми живемо в ритмі, який задає музичне оточення. Іноді мелодії бувають сумними, як відображення настрою ситуації, але не сьогодні…

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