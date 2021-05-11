У студмістечку Університету залізничного транспорту розквітли сакури

11.05.2021 17:08

Алеї дерев неймовірної краси вже відвідали тисячі жителів та гостей міста. Перші японські красуні у студмістечку з’явились чверть століття тому. Наша Валерія Бовша, поспілкувалась із жінкою, яка власноруч висаджувала ці дерева і вже багато років за ними доглядає.

Кожної весни територія Університету залізничного транспорту стає найпопулярнішим місцем у Дніпрі. Сотні людей кожного дня приїздять сюди, аби побачити, як квітнуть сакури.

Вихідними тут взагалі було не проштовхнутися, та й зараз охочих подивитися на неймовірне цвітіння східних дерев — чимало.

Практично цілодобово тут працюють фотографи — можливість зробити світлини на такому ідеальному природному фоні випадає всього раз на рік.

Перші японські вишні у студмістечку з’явилися приблизно чверть століття тому. Нині ж на території з півсотні сакур і щороку їхня кількість збільшується. Пані Алла вирощує тут дерева вже 15 років. Ця алея — справа рук жінки та її підлеглих.

Жінка каже: майже 100% саджанців приживаються. Тож посадити дерево — не надто трудомісткий процес, а от зберегти та виростити — інша справа.

За довгі роки існування алей сакур що тільки не робили — й викопували дерева, й гілки обламували, й витоптували тюльпани та троянди, що ростуть поруч. Тож відвідувачів дуже просять поводитися цивілізовано й не перетинати заборонні стрічки. Цвітіння сакур зазвичай триває зо два тижні, тож жителі Дніпра ще мають час, аби насолодитися красою.

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