Знесли цегляну сцену часів СРСР та прибрали залишки дитячого майданчика Дніпровські комунальники наводять лад у дворах. Сьогодні важка техніка працювала на вулиці Титова. Як відреагували місцеві — розкаже Владислав Авдієнко.

9 ранку, вулиця Титова. У цей, здавалося б, звичайний двір комунальники нагнали купу спецтехніки. Все, аби ліквідувати багатотонну радянську сцену.

За 50 років острівець пропаганди комунізму перетворився у публічний туалет та прихисток для наркоманів, констатує пан Дмитро. Чоловік твердить: самі просили комунальників прибрати сцену.

Легкий змах ковша — і масивна споруда здається. Дісталося сьогодні й ось цій дивній гойдалці та драбинці, висотою в півтора метра. Їх зрізали та подрібнили на брухт прямо на місці.

Комунальники застерігають: самостійно зносити аварійні та старі конструкції у дворах мешканцям заборонено. Натомість право на це мають Інспекція з благоустрою та власники об’єктів.

Якщо у вашому дворі теж є аварійний дитячий майданчик, звертайтеся на гарячу лінію міськради. А на Титова комунальники обіцяють повністю прибрати сміття і залишки демонтованих споруд. Подальшу долю території вирішуватиме власник.

732-12-12 Гаряча лінія міськради