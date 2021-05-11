За свята в області постраждало 8 людей, 3 – загинули

11.05.2021 16:25

Аварія за участі 2 пасажирських автобусів, полювання на браконьєрів та смертельні пожежі. Правоохоронці й рятувальники підбили підсумки роботи у святкові вихідні. Детальніше про найрезонансніші події — дивіться у наступному сюжеті.

Аварія на новому мосту сталася близько 18:00. Все розпочалося з ВАЗу, який на ходу загубив переднє колесо. Одразу за ним їхали 2 пасажирські автобуси. Водій першого різко загальмував. Керманич другого не встиг зреагувати й протаранив маршрутку. Далі спрацював “ефект доміно”.

Працювала на свята й водна поліція. Цього разу неподалік селища Божедарівка спіймали браконьєрів. Чоловіки ловили рибу сітками, попри нерестову заборону.

Ще один резонанс — пожежа в Індустріальному районі. Там на вулиці Змагання горів 3-поверховий будинок. У полум’ї загинув чоловік. Наразі відомо, осередок займання був у гаражі.

Загалом, у період з 3-9 травня на території області сталося 178 небезпечних подій. У них постраждало 8 людей, 3 – загинули.

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