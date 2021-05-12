Адвокати та працівник суду “зливали” криміналітету секретну інформацію

А саме — передавали учасникам проваджень плани щодо слідчих дій правоохоронців.

За попередніми даними, протиправну діяльність здійснювали кілька представників адвокатського об’єднання й посадовець одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи. Одержані відомості ділки передавали своїм, так би мовити “підзахисним” для уникнення відповідальності. У тому числі для знищення речових доказів і переховування від слідства.

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