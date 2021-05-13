У місті планують висадити близько 67 тисяч квітів

Літо буде квітковим, запевняє комунальне підприємство Міськзеленбуд. Як сквер Героїв прикрашали жоржинами — спостерігала наша знімальна група.

У справжніх комунальних садівників є свої секрети висаджування квітів. Дивитися, як працює Антоніна Магала, одне задоволення. Вона справжній фахівець з висаджування квітів. Антоніна Федорівна каже, все це досвід та любов. У Міськзеленбуді жінка працює 52 роки.

Ці великі клумби біля дитячого інклюзивного майданчика вирішили прикрасити яскравими, різнобарвними жоржинами.

Садівники не мають права на помилку. Посадити квіти у землю не така проста справа, як здається на першій погляд. Рослини треба підготувати заздалегідь. Саджанці загартовують ще в оранжереях. Змінюють там температуру від низької до спекотної. Після такої терапії квіти готові до відкритого ґрунту. Та й після висадки роботи вистачає.

Добре, коли задоволення отримують ще й городяни.

Для прикраси скверів і парків підготовано близько 60 тисяч різноманітних квітів. Бархатці, сальвія, герань, сурфінія, алісум та інші. А восени повітря наповниться ароматом хризантем.

Зеленбудівці сподіваються що росдини не стануть викопувати та відносити додому несумлінні городяни. Бо таке частенько буває. Тож просять людей зберігати красу, бо вона створена для всіх.