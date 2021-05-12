Десятки людей вийшли на акцію проти погодинних пільг у Дніпрі

12.05.2021 18:12

Ветерани АТО мітингують через обмеження безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Незадоволені люди зібрались на зупинці маршрутки №113, поруч із ЦУМом. Саме тут матері загиблого військовослужбовця відмовили у пільгах. Нагадаємо, у Дніпрі безоплатний проїзд діє з 10-15:00. Таке рішення комісія міськради прийняла через карантинні обмеження.

Акцію протесту, аби захистити права атовців на пільговий проїзд без обмежень у часі, провели у центрі Дніпра. Тиждень тому тут відмовились безплатно везти матір загиблого військовослужбовця. Це була Галина Кузьменко, яка їхала на кладовище. Її син Андрій Савчук, боєць добровольчого батальйону “Дніпро-1”, загинув у серпні 2014-го під Іловайськом. Найбільше жінку обурило зневажливе ставлення до неї.

Подібні випадки вже були на маршрутах №№91 та 73. Водіїв, що дозволили собі хамське ставлення, звільнили.

Учасники акції протесту наполягають, аби міська влада взяла активну участь у вирішенні проблем зі зневажливим ставленням до атовців та членів їхніх родин.

За даними міського департаменту транспорту, за 2 місяці у Дніпрі звільнили 3 водіїв маршруток. Бо ті відмовляли у безоплатному проїзді учасникам бойових дій та родинам загиблих. Але, згідно з прийнятими постановами, пільговий проїзд для всіх категорій діє з 10-15:00. І так буде до 20 травня. А поки є внутрішні інструкції.

Однак учасники акції вимагають повністю скасувати годинні обмеження на проїзд у громадському транспорті. Для усіх пільгових категорій.

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