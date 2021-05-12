Відвідувачі Скверу Героїв скаржаться на стан біотуалетів

Зі сміттям всередині, розтрощеними дверима та жахливим смородом. Такі біотуалети розташовані у Сквері Героїв. Люди скаржаться: під час прогулянок немає де вирішити делікатні питання. Бо наявні кабінки — в жахливому стані. Хто несе відповідальність за біотуалети та як за ними доглядають — дізнавались наші журналісти.

Ані води, ані туалетного паперу. Жахливий сморід та бруд. У такому стані біотуалети у Сквері Героїв. Тут аж чотири кабінки — і жодна не має належних умов.

Ще за день до нашої зйомки всередині туалету було ось так. Люди жалілися, що на такий великий парк недостатньо кабінок. А ті, що є — в незадовільному стані.

Громадський туалет в Сквері Героїв. На величезний парк всього 4 кабінки. Ось так виглядає туалет для людей з обмеженими можливостями. Шкода, за допомогою фото неможливо передати весь спектр ароматів.

Після прибирання всередині поменшало бруду. Однак нестерпний сморід виїдає очі ще за кілька метрів до кабінки. Місцевих обурюють такі умови.

Наталія з сином мешкає поруч. У Сквері Героїв гуляють майже щодня. Каже: сам парк досить доглянутий, а ось із туалетами реальна проблема.

У міськраді кажуть: за біотуалетами у Сквері Героїв доглядають, за графіком. Раз на тиждень комунальники проводять генеральне прибирання: миють кабінки, вивозять сміття та утилізують екскременти.

Наразі у Дніпрі всього 4 локації, де розміщені біотуалети. На балансі міста їх понад 70. Зазвичай кабінки встановлюють під час масових заходів. У такі дні їх обслуговують тричі на добу. Однак після свят майже усі туалети потребують ремонту, деякі навіть доводиться утилізовувати. Все — через недбале ставлення людей. У Сквері Героїв вбиральні також часто потерпають від рук вандалів.

А ось екологи закликають взагалі відмовитися від використання біотуалетів у місті. Кажуть: ці тимчасові споруди, при неправильній експлуатації, несуть в собі серйозну загрозу. Аби вони були екологічно чистими, до кожної кабінки щонайменше раз на 2 дні необхідно додавати спеціальні очисні бактерії.

Ідеального стану біотуалетів, кажуть фахівці, не домогтися. Тож краще кошти, які виділяються на їхнє обслуговування, спрямувати на будівництво стаціонарних вбиралень.