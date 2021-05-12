Професійне свято сьогодні відзначають медичні сестри

12.05.2021 17:42

Вони знаходяться найближче до хворих, працюють цілодобово, а їхня робота нерідко залишається непоміченою. В обласній лікарні імені Мечникова їх працює 700. Вони пліч-о-пліч з лікарями борються за життя найтяжчих пацієнтів. Цього дня їх робочі будні прикрасили вітання.

Пані Наталя працює медсестрою в лікарні імені Мечникова вже чверть століття. Майже весь час в реанімації гнійно-септичного відділення. Попри всі складності, жінка ніколи навіть не замислювалася змінити роботу.

На початку пандемії септичне відділення перепрофілювали в ковід-центр. Без вагань медсестра продовжила свою роботу — працює в реанімації для хворих на коронавірус і досі. Коли треба, то й без вихідних.

Медичні сестри — незамінні працівники, кажуть у лікарні імені Мечникова. Самовіддані й турботливі. Зі святом їх символічними подарунками привітав очільник медзакладу.

Також сьогодні облдержадміністрація відзначила понад три десятки медичних сестер з усього регіону. Серед них працівники ковідних баз та різних відділень лікарень Дніпропетровщини.

Колектив 11 каналу також вітає медсестер з професійним святом. Та бажає успіхів у непростій, але такій важливій роботі.

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