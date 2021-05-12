В обласній дитячій лікарні працюють близько 300 медсестер

Наші журналісти вирішили поспілкуватись із деякими з них. Їхні історії у наступному сюжеті.

Що таке покликання — з власного досвіду можуть розказати більшість відданих справі медичних сестер.

Маленька Тетяна дивилася на маму Марію Павлівну й вже тоді розуміла, що бажає працювати саме у лікарні й саме медичною сестрою.

Старші медичні сестри обласної дитячої лікарні – це справжній загін професіоналів з понад 30 жінок. А взагалі, сестринський персонал тут майже 300 людей. І керує ними головна медична сестра.

Юлія пройшла весь шлях медичної сестри із самого початку. Тож за 20 років роботи у дитячій лікарні може згадати багато історій.

У цього медичного закладу надвідповідальне завдання — лікувати дітей та рятувати життя маленьких пацієнтів.

До приймального відділення щодня надходить близько сотні дітей. Всі з різними проблемами. Відразу вирішити, кого й до якого лікаря відправити, — робота медсестри. Тож далі ж здоров’ям маленьких пацієнтів вже займаються відповідні фахівці.

Через пандемію коронавірусу медикам доводиться працювати на межі власних сил. У дитячих лікарнях відкрили ковід центри. І в них велика частина навантаження знов лягла на плечі медсестер.

Медичні сестри — найперші помічники будь-якого лікаря. Але дуже часто їхню роботу чомусь не помічають пацієнти. А без цих янголів у білих халатах, кажуть лікарі, їм ніяк не впоратись. Тож у професійне свято від колег найщиріші вітання.