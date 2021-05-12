Станції екстреної медичної допомоги області отримали 20 реанімобілів

Реанімаційні на колесах! Два десятки таких автівок отримав обласний центр екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини. Автопарк “швидких” поповнило Міністерство охорони здоров’я. За словами фельдшерів, цей транспорт зручний, надійний та по-європейськи якісний. Подробиці — у наступному матеріалі.

Таких сучасних “реанімаційних на колесах” обласний центр екстреної медичної допомоги отримав два десятки. За словами директора, це найбільша державна поставка за останні кілька років.

А ще дихальні мішки, апарат для вимірювання рівня кисню та вуглекислого газу в крові. Це вже на вимогу коронавірусних реалій. Також реанімобілі обладнано вакуумними матрацами та шинами. Аби надійно зафіксувати пацієнтів із переломами. Сидяча каталка. Медичні ноші — зі спеціальним подіумом.

Реанімобілі виконані на базі марки Citroen Jumper. З дотриманням європейського стандарту. Надало їх Міністерство охорони здоров’я.

Ці 20 реанімобілів розподілять між станціями екстреної медичної допомоги області. Також очікують 5 “швидких” класу В, тобто з більш простим оснащенням.