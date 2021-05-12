Станції екстреної медичної допомоги області отримали 20 реанімобілів

12.05.2021 17:52

Реанімаційні на колесах! Два десятки таких автівок отримав обласний центр екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини. Автопарк “швидких” поповнило Міністерство охорони здоров’я. За словами фельдшерів, цей транспорт зручний, надійний та по-європейськи якісний. Подробиці — у наступному матеріалі.

Таких сучасних “реанімаційних на колесах” обласний центр екстреної медичної допомоги отримав два десятки. За словами директора, це найбільша державна поставка за останні кілька років.

А ще дихальні мішки, апарат для вимірювання рівня кисню та вуглекислого газу в крові. Це вже на вимогу коронавірусних реалій. Також реанімобілі обладнано вакуумними матрацами та шинами. Аби надійно зафіксувати пацієнтів із переломами. Сидяча каталка. Медичні ноші — зі спеціальним подіумом.

Реанімобілі виконані на базі марки Citroen Jumper. З дотриманням європейського стандарту. Надало їх Міністерство охорони здоров’я.

Ці 20 реанімобілів розподілять між станціями екстреної медичної допомоги області. Також очікують 5 “швидких” класу В, тобто з більш простим оснащенням.

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