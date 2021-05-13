До шкіл Дніпра повертаються медпрацівники

Невідкладна допомога, дотримання санітарно-гігієнічних умов та профілактичні щеплення. Середні навчальні заклади вже отримали необхідні дозвільні ліцензії й набирають лікарів та медсестер. Ще у 2019 школи залишились без фахівців сфери здоров’я. Їхнього повернення у закладах чекали з нетерпінням.

Однією з перших у Дніпрі ліцензію на надання медичних послуг отримала школа №63 на вулиці Янтарній. Тут навчаються майже 800 учнів. Й щодня комусь з них потрібна допомога.

Також, розповідає медсестра, дитина може просто занедужати — заболів живіт, піднявся тиск або температура. Тепер все це під контролем. Вчителі, як і адміністрація закладу, видихнули з полегшенням.

Без медпрацівників школи залишились на початку 2019 – після реформи первинної медичної ланки. Відтоді була не надто зручна система — одна медсестра, або лікар, обслуговували одразу декілька навчальних закладів. Тепер така посада є у штаті кожної школи Дніпра.

Наразі 151 середній заклад освіти Дніпра отримав ліцензії Мінохорони здоров’я на медичну практику, більшість вже укомплектовані працівниками. 22 школи мають вакансії медичних сестер, 6 – лікарів.