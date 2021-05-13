Павлоград, Першотравенськ та Синельникове вже 3 дні без води

Набирають воду у фонтанах та дощових трубах. Мешканці трьох міст — Павлограда, Першотравенська та Синельникового вже третій день живуть без води. А це понад 200 тисяч людей.

За борги канал Дніпро-Західний-Донбас відключив водоканали цих міст.

Через це в Синельниковому припинили плановий прийом хворих в лікарнях. А для ковідного відділення закупили одноразовий посуд та білизну, і встановили бак води на три тонни. операційна працює тільки в ургентному режимі. Школи переведені на дистанційне навчання, в садочках працюють лише чергові групи.