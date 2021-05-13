Госпітальєри провели майстер-клас з домедичної допомоги

Майстер-клас з домедичної допомоги. Міські госпітальєри провели ознайомче заняття для мешканців декількох ОСББ. Моделювали дії під час інсульту, теплового удару, обмороження та інших випадків, з якими може зіштовхнутися кожен. Тож як допомогти? Вже знає наш Єгор Ромахло.

Усім цим обладнанням повинен вміти користуватись кожен. Адже такі знання можуть врятувати чиєсь життя. Це сьогодні й намагається донести Всеволод. Чоловік працює інспектором з домедичної допомоги. Цього разу його слухачами стали мешканці чотирьох ОСББ на вулиці Суворова.

Бажаючих отримати базові знання з першої допомоги зібралося достатньо. Серед них й пані Ірина. Жінка каже, подібні навички можуть знадобитися у будь-який момент.

У міськраді ж розповідають — подібні зустрічі з представниками ОСББ намагаються проводити по всьому Дніпру. Однак, такі короткі уроки не матимуть великого успіху без практичних занять. Саме тому вже працює система підвищення кваліфікації.

Окрім представників ОСББ Госпітальєри працюють з усіма комунальними службами. Базові знання з домедичної допомоги вже отримали дніпровські вчителі, представники муніципальної варти та рятувальники ДСНС.