Випускники 4 сезону програми Interpipe Mechatronik Lab змагаються за звання кращих

Промислова компанія Інтерпайп та Дніпровська політехніка — завершили 4-й сезон навчання мехатроніці! Впродовж 3-х місяців півтори сотні старшокласників та студентів профтехучилищ області опановували професію майбутнього. Кращі випускники програми потрапили на екскурсію заводом Інтерпайп НТЗ, а також отримали цінні призи. Подробиці — далі!

Довгоочікуваний фінал! У Дніпровській політехніці випускники 4 сезону програми Interpipe Mechatronik Lab змагаються за звання кращої команди. Завдання — повторити програму, написану викладачами.

Усього за 3 місяці діти навчилися програмувати конструктори, які є аналогами промислових роботів та автоматизованих ліній. Цьогоріч в безкоштовному курсі від Інтерпайпу та Дніпровської політехніки взяли участь 30 шкільних команд та стільки ж — з профтехучилищ області. Через карантинні обмеження навчання проходило онлайн. Втім це не позначилось на якості.

У лабораторіях, оснащених компанією Інтерпайп, викладачі Дніпровської політехніки навчають дітей на німецьких конструкторах Fischertechnik та FESTO. Таке обладнання імітує процеси на реальних підприємствах. Для напівфіналістів програми провели екскурсією колісним виробництвом Інтерпайп НТЗ.

Переможці 4 сезону Interpipe Mechatronik Lab отримали грошові сертифікати та конструктори для самостійних занять. Найкращими стали двоє хлопців із Дніпровського фізико-математичного ліцею. Підлітки діляться секретом перемоги.

Більшість учасників цього сезону — не з Дніпра, а з різних куточків області. Кам’янське, Нікополь, Кривий Ріг, Вільногірськ, Покров. Друге місце, до слова, посіли хлопці з Просянської школи — це за 120 кілометрів від Дніпра.

Мехатронік — одна з найбільш затребуваних професій майбутнього. Аби ним стати, потрібно бути механіком, електроніком та програмістом одночасно. З 2018 року понад п’ятисот учнів шкіл та профтехучилищ Дніпропетровщини пройшли навчання в Interpipe Mechatronic Lab.