Військових, що отримали глибокі опіки, рятують у дніпровській лікарні №2

13.05.2021 18:48

Рятувались як могли! Військові з Маріуполя отримали глибокі опіки внаслідок ворожих дій. 5 травня по українських позиціях найманці РФ відкрили вогонь. Від вибуху снаряду загорілось укриття українських бійців. Чоловікам довелось вибиратися з вогняного пекла. Постраждалих терміново доправили у дніпровську лікарню №2. Як вони почуваються зараз — дивіться у наступному сюжеті.

4 військових постраждали внаслідок дій найманців РФ поблизу Маріуполя 5 травня. Їх доправили до лікарні Дніпра. Сьогодні хлопці вже можуть говорити й розповідають, що сталося. Військовий з позивним “Хутір” того дня був на службі. Каже — окупанти відкривали вогонь з різних сторін. А до їхнього бліндажу ще й прилетів снаряд, який миттєво спалахнув. Вогонь швидко поширювався.

Постраждалий каже — опіки потроху заживають. Однак нині його більше турбує те, що окупанти не припиняють вести вогонь.

Загальний стан наших захисників стабільний, каже лікар опікового відділення. Постраждалі поки перебувають у лікарні. Втім травм, які б несли загрозу життю, немає.

На амбулаторному лікуванні військові проведуть щонайменше 3 тижні. Зараз вони забезпечені усіма необхідними ліками та препаратами. Нині посадовці переймаються тим, як збільшити кількість медикаментів й засобів безпеки для військових.

Тим часом протягом минулої доби в зоні ООС було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію та за необхідності готові відповідати на обстріли окупантів.

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