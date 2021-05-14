Вода з’явилась! Дніпро-Західний-Донбас відновив водопостачання у Синельниковому, Павлограді та Першотравенську. Після триденної засухи, люди нарешті отримали воду. Доведені до відчаю, мешканці цих міст набирали рідину з фонтанів та дощових труб. І вже збирались пікетувати місцеві адміністрації. Чому понад 200 тисяч людей позбавили питної та хто винен у багатомільйонних боргах — з’ясовувала Софія Куценко.

Ні краплини з крана навіть на нагальні потреби. Цілих 3 дні мешканці Павлограда, Першотравенська та Синельникового жили без води. А це близько 200 тисяч людей.

І ось нарешті водопостачання почали відновлювати. Перші краплини з’явилися у Синельниковому ще напередодні ввечері. Що питну нарешті дадуть, повідомив міський голова.

Нагадаємо, вранці 11 травня 4 міста Дніпропетровщини залишились без води. Її відключили через великі борги населення перед каналом Дніпро-Західний-Донбас. Через це у населених пунктах ввели надзвичайний стан. Зокрема, у Синельниковому припинили плановий прийом хворих в лікарнях. А для ковідного відділення закупили одноразовий посуд та білизну, і встановили бак води на 3 тонни. Школи перевели на дистанційне навчання, в садочках працювали лише чергові групи. Люди обурені таким свавіллям.

Цілих 3 дні потерпали й мешканці Павлограду. Від безвиході воду набирали у фонтанах та з дощових труб.

У місті також закрили дитячі садки та школи. А для людей організували підвіз води.

Аби люди нарешті припинили страждати, з обласного бюджету виділили кошти на погашення частини боргу. Однак, це рішення одноразове, кажуть представники влади.

Станом на 17:00 п’ятниці, вода у Павлограді так і не з’явилася, хоча систему запустили. Постачальники кажуть, тепер знадобиться час, аби питна дійшла до споживачів.

Загальна сума боргу населення перед підприємством “Дніпро-Західний-Донбас” становить понад 90 мільйонів гривень. Канал не в змозі оплатити послуги інших постачальників, зокрема енергетиків. Якщо до понеділка борг не повернуть, міста можуть знову опинитися під загрозою відключення води.

З початку року борг населення перед водопостачальником зріс ще на 7 мільйонів гривень, і тепер становить понад 90 мільйонів.