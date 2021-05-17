Відкритий люк майже доверху наповнений сміттям, пастка посеред тротуару

Яма посеред тротуару. Мешканці вулиці Гомельської вже кілька років потерпають через відкритий люк. Люди неодноразово звертались до міськради, аби його закрили, утім, марно.

Уламки шиферу, пляшки, коробки та інший непотріб. Майже доверху наповнений сміттям люк стоїть відкритим прямо посеред пішохідної зони вулиці Гомельської. Щоденно його стороною обходять сотні людей, аби не провалитись на рівному місці.

Про небезпечну ділянку тротуару місцевим відомо давно. Люк без кришки вже не перший рік. Про це свідчить і кількість сміття всередині.

Аби дірку в асфальті нарешті закрили, люди неодноразово звертались до міськради. Лише за рік на електронну лінію надіслали майже півтора десятка заявок. Утім, безрезультатно. Вони і досі висять неопрацьовані.

Увагу до проблеми вирішила привернути ініціативна група району, розмістивши допис у Фейсбук. Однак, крім місцевих на публікацію ніхто не відреагував.

У міськраді проблему не коментують. Адже досі не знайшли балансоутримувача люку.

Не можуть встановити і приналежність відкритого колектора на вулиці Кротова, в який минулого тижня провалилося двоє людей. У траві, поблизу зупинки транспорту – ввечері це справжня западня.

Потерпають через відкриті люки і водії. Нещодавно на проспекті Сергія Нігояна просто посеред проїжджої частини в пастку потрапила маршрутка.

Якщо ви помітили відкритий люк – зверніться до міськради. Там повинні встановити балансоутримувача та зобов’язти його закрити небезпечний об’єкт. Однак, скільки доведеться чекати – невідомо.