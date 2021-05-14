За добу в області + 487 інфікованих на коронавірус

Понад 7 тисяч нових хворих та майже 16 тисяч одужалих — це статистика по COVID-19 за минулу добу. Серед регіонів-лідерів за кількістю нових випадків, вкотре опинилася і Дніпропетровщина. В області плюс 487 інфікованих. Та попри це, кажуть, обласні чиновники, ситуація із Ковідом потроху стабілізується. Всі подробиці — у наступному сюжеті.

За останню добу кількість захворілих зросла на понад 7 тисяч. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Черкаській та Донецькій областях. У лідерах і Дніпропетровщина. В регіоні + 487 нових хворих. 106 з них у Дніпрі.

Ситуація із захворюваністю в області поступово стабілізується. За останній тиждень інфікованих реєструють менше, ніж за минулий.

У госпітальних базах області наразі понад 2000 хворих і більшість потребують кисневої підтримки. 35 ковід-центрів Дніпропетровщини забезпечені киснем на понад 80%. А вже до 1 червня в регіоні мають підписати контракт на закупівлю приблизно 1400 додаткових концентраторів для первинної ланки.

У МОЗ сьогодні повідомили, у травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield, почнуть отримувати другу. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти коронавірусу.