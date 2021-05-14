У Дніпрі відкриваються відреконструйовані амбулаторії

Перепланування простору, комфортні кабінети та нове обладнання! У Дніпрі одна за одною відкриваються відреконструйовані амбулаторії. Поліклініка №2 на проспекті Івана Мазепи майже готова приймати пацієнтів, а от амбулаторія №7 вже працює у штатному режимі. Скільки на ремонти витратили грошей та що на них встигли зробити. Міська рада запросила журналістів подивитися.

У 2 амбулаторії при Центрі первинної медико-санітарної допомоги №6 завершили реконструкцію. Змінили майже все. Зокрема кабінети стали просторішими, коридори ширшими. Деякі приміщення переобладнали повністю на новий лад. Окрім звичайного місця прийому сімейного лікаря, з’явились і оглядові, де безпосередньо проводитимуть обстеження пацієнтів. Медпрацівниця Ірина Абрамова, побачивши своє нове робоче місце, не могла дібрати слів.

У амбулаторії працюватимуть 20 лікарів. Це на майже 30 тисяч пацієнтів. За словами директора центру №6, відтепер тут буде і медпрацівникам зручно, і для хворих ліпші умови.

На такий масштабний ремонт у Світового банку взяли понад 12 мільйонів гривень. Ще мільйон виділили з бюджету міста. Ці гроші пішли на меблі та обладнання. Відкриття медзакладу планується всередині літа.

А от 7 амбулаторія на Набережній Перемоги вже працює на повну. Раніше вона знаходилась за іншою адресою. Втім задля зручності пацієнтів її перенесли сюди. В новій будівлі провели реконструкцію.

Тут побудували сучасні та комфортні кабінети для лікарів. Є і власна лабораторія. У ній можна зробити тести на ковід, віч, гепатит та інші. За словами директора медичного центру, амбулаторія була просто необхідна в цьому районі.

На цю реконструкцію витратили понад 5,5 мільйонів гривень, які надав Світовий банк. Ще понад 700 тисяч на оздоблення лікарні виділило місто.