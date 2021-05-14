Фонд Марії Пінчук “За дітей” та Академія неперервної освіти співпрацюватимуть

Фахова та вища педагогічна освіта стане більш доступною для вихованців соціальних центрів. Допоможе їм у цьому Благодійний Фонд Марії Пінчук “За дітей”. Вони підписали меморандум про співробітництво з Дніпровською Академією неперервної освіти. Подробиці далі.

Малеча з багатодітних сімей і вихованці соціальних центрів з дитинства живуть великими родинами. Мають досвід колективного і навіть педагогічного спілкування. Тому цілком логічно, кажуть фахівці, що деякі з них хочуть отримати освіту, пов’язану з роботою вихователя. Благодійний Фонд Марії Пінчук “За дітей” опікується якісним навчанням, в тому числі й для соціально незахищених дітей. Тому його представники підписали Меморандум про співпрацю із Дніпровською Академією неперервної освіти.

В Академії вже навчається майже півсотні дітей з багатодітних родин, сиріт та позбавлених батьківського піклування. І, звісно, їм потрібна підтримка.

Академію неперервної освіти обрали у якості партнера тому, що там можна пройти навчання за різними ступенями. Наприклад, прийти після 9 класу, без ЗНО.

Фонд Марії Пінчук “За дітей” тісно співпрацює з центрами соціальної підтримки малечі й добре знається на їхніх потребах. Новий партнер — це додаткові можливості для самореалізації юних інтелектуалів.