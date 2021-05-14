У садах виробника яблук зацвіли сотні тисяч дерев

У садах найбільшого підприємства області з вирощування яблук зацвіли сотні тисяч дерев! Там плоди миють, сортують та зберігають за голландськими технологіями. 70% своєї продукції підприємці експортують — в Європу, Азію та навіть Арабські Емірати. Чому закордонний ринок привабливіший для українських виробників, розкаже Владислав Авдієнко.

Околиці Підгороднього. Саме тут знаходиться найбільше в області підприємство з вирощування сортування та зберігання яблук. Площа садів близько 100 гектарів.

Ігор — головний агроном підприємства. Розповідає, яблука вирощують за голандськими технологіями. Щоб отримати якісний фрукт, треба постійно захищати дерева від шкідників, правильно поливати та запилювати.

На підприємстві вирощують осінні та зимні сорти. З плантацій яблука потрапляють прямісінько в цех. Там усе автоматизовано — робот занурює плоди у воду. Після миття вони потрапляють на конвеєрну стрічку.

Така високотехнологічна лінія допомагає значно знизити навантаження на робітників, посилити контроль за якістю, а ще пришвидшити сортування.

Робітники ж ще раз перевіряють якість плодів та складають їх у ящики.

Минулого року на підприємстві зібрали понад 3 тисяч тонн продукту, цьогоріч планують мінімум на тисячу тонн більше. Втім уся ця смакота — переважно для закордонних споживачів. 70% яблук йдуть на експорт. Бо там немає коливання цін, та й в принципі вони вищі.

В Україні ж яблука представлені в супермаркетах преміумкласу. Підприємці скаржаться: не можуть побалувати покупців незвичними смаками. Бо національний реєстр сортів оновлюється надто повільно. Усе що поза ним — вважають контрабандою.

Отож поки на підприємстві сконцентровані на вирощуванні популярних сортів. Цьогоріч врожай буде вдалий, впевнені агрономи. Дякувати погоді. Очікують до 60-70 тонн продукту з гектара.