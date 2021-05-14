Травень — сезон активності кліщів

Вони відчувають жертву за декілька метрів, полюють за нею годинами, а потім нападають. Кліщі — маленькі створіння, які в Україні активізуються з приходом тепла. Зараз вони якраз у небезпечній фазі. І завдають неабияких проблем людям та тваринам. Чи можна уберегти себе від кліщів та як діяти, якщо їх вже підхопили — про це далі.

Кліщі активні протягом всього року, їх можна підхопити навіть у грудні. Але з потеплінням ці тварини стають в рази небезпечнішими. Травень-червень — період, коли вони виходять на масове полювання.

Оксана вже майстер видалення кліщів у своїх дітей. Саме на дачі, куди часто приїздять родиною, таких паразитів найбільше. У цьому сезоні перший кліщ знайшли на 4-річній доньці.

Кліщі люблять вологі місця з розсіяним сонячним світлом. Найулюбленіша локація — трава або невисокі кущі.

Медики радять ретельно оглядати тіло й одяг після кожної прогулянки. Підсівши на взуття або штани, кліщі можуть годинами мігрувати у пошуках місця для укусу. Найчастіше це ділянки з тонкою ніжною шкірою.

Чим скоріше зняти кліща з тіла, тим краще. Так він може і не встигнути нашкодити здоров’ю. Членистоногих, які переносять смертельний енцефаліт, в нашій області не виявляли вже давно. А от хвороби Лайма — тільки в поточному році зафіксували понад 100 випадків.

У разі виявлення кліща, бажано все ж таки дізнатися, чи заражений він. Таке дослідження роблять в обласній лабораторії на вулиці Щербини, 6. Його вартість 78 гривень. Але перед цим важливо правильно видалити паразита зі шкіри. Краще звернутися до медиків, проте можна і самостійно.

Важливо видаляти кліща спокійно та без різких рухів. Аби залишки членистоногого не залишились під шкірою.

Однак можна вберегти себе від кліщів, дотримуючись простих правил. На природу одягати світлий одяг, закривати оголені частини тіла та користуватися спеціальними спреями.