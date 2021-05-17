Дніпропетровщина знову лідер за кількістю нових хворих на коронавірус

17.05.2021 18:44

З початку пандемії Ковід лабораторно підтверджений у понад двох мільйонів українців. За останню добу кількість захворілих зросла більш як на 2 тисячі. Але одужалих утричі більше. Дніпропетровщина вже вкотре потрапляє у лідери за кількістю нових випадків. Цього разу їх + 134.

За останню добу кількість захворілих зросла на понад 2 тисячі. Але одужалих — утричі більше. За кількістю нових підтверджених випадків у лідерах Донецька, Рівненська, Сумська та Одеська області. У цьому списку і Дніпропетровщина. В регіоні – 134 нових хворих.

За минулу добу у Дніпрі + 39 нових випадків інфікування. Таким чином із початку пандемії Ковід підтверджено у майже п’ятдесяти шести тисяч дніпрян.

В обласній лікарні Мечникова наразі перебуває 70 пацієнтів. 17 – вкрай важких, стан ще 5 – критичний. І хоча кількість госпіталізацій, трохи зменшилась, хворі, що поступають – у дуже тяжкому стані.

Лікарі-мечниківці роблять усе, аби зберегти життя та здоров’я своїх пацієнтам. Так, вони врятували від коронавірусу одразу кількох відомих колишніх футболістів – Олексія Чередника, Євгена Яровенка та Олександра Червоного. Останній – сьогодні вирушає додому. Він провів 7 днів у реанімації, однак зміг побороти недугу. За словами чоловіка, він пережив “матч життя та смерті”.

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