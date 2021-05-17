Після ремонту відкрили кардіологічне відділення лікарні швидкої допомоги у Кам’янському

17.05.2021 18:54

Кардіологічне відділення відкрили після капітального ремонту у Кам’янському, у лікарні швидкої допомоги. Мер Андрій Білоусов розповів про плани щодо оновлення медичних закладів у цьому місті.

У міській лікарні швидкої медичної допомоги Кам’янського працюють кардіологічне відділення на 60 місць і відділення кардіологічної інтенсивної терапії на 6 ліжок. Капітальний ремонт та оновлення дозволили значно підвищити якість надання медичних послуг.

Цьогоріч у лікарні швидкої медичної допомоги збираються розпочати ремонт у відділеннях травматології, ортопедії та політравми і з часом оновити приміщення на всіх поверхах. У планах – також поступово замінити медичного обладнання.

До закінчення ремонту пацієнти кардіології тимчасово перебували в інших відділеннях. Олександр Петрович страждає на аритмію, у лікарні не вперше. Каже: різниця дуже відчутна.

Задоволені оновленими палатами і у жіночій частині відділення.

Як зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, у найближчі 3 роки у місті планують провести ремонти всіх відділень міських лікарень та суттєво оновити медзаклади.

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