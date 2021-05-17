У Дніпрі удосконалюють громадський транспорт під потреби маломобільного населення

Паски безпеки, спеціальні місця та пандуси! Представники мерії розповіли про те, як у Дніпрі удосконалюють громадський транспорт, аби ним було зручно користуватись маломобільним групам населення. А також поділилися планами оновлення трамваїв.

Євген керує тролейбусом вже сьомий рік. З його досвіду, підіймачем маломобільні пасажири користуються доволі часто. На старих тролейбусах його взагалі не існувало. Але останніми роками рухомий склад значно оновили. Відповідно з’явились умови для людей з інвалідністю, або ж батьків, які користуються візочком.

В середині салону є спеціальні місця для людей з інвалідністю. Присутні й паски безпеки. У Дніпрі в експлуатації 185 тролейбусів, 96 з них — мають пандуси. Для зручності обладнано і чимало автобусно-тролейбусних зупинок.

Але з інклюзивністю трамваїв — все не так масштабно. На все місто обладнано усього лише 13 зупинок для зручного потрапляння у вагони. Але в планах мерії закупити ось такі нові трамваї виробництва “Південмашу”. Нині їх просто демонструють, як зразок комфортного транспорту.

Втім такі трамваї на маршрутах Дніпра з’являться не раніше початку 2024-го року.