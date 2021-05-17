Сміття – в обмін на каву або заняття у спортзалі. У Новомосковську пройшла екологічна акція “Чистодяка”

Сміття – в обмін на каву або заняття у спортзалі. У Новомосковську вперше пройшла популярна екологічна акція “Чистодяка”. Небайдужі городяни прибирали стихійні сміттєзвалища на одинадцяти локаціях міста. Генеральним спонсором акції стала промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Її робітники теж вийшли на прибирання і навели лад на прилеглих до заводу територіях.

Організовано і завзято робітники Інтерпайп-Новомосковський трубний завод вичистили узбіччя поряд зі своєю прохідною. У такий спосіб Інтерпайп підтримав екологічну ініціативу “Чистодяка”.

У першу чергу для прибирання обрали місця масового відпочинку городян та зупинки транспорту. Саме на таких майданчиках накопичується багато сміття. Місцеві жителі теж підтримали акцію “Чистодяка” і долучились до прибирання територій.

Тільки на узбіччі між двома прохідними робітники Інтерпайп НМТЗ зібрали понад сто мішків сміття.

За кожен мішок сміття всі учасники прибирання отримали фішки “ДЯКИ”, які можна обміняти на філіжанку кави, бургери, візити до перукаря, квитки на атракціони або заняття у спортзалі. У міськраді впевнені, що така акція не остання.