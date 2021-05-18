Благодійний фонд “Совушка” подарував ліжка дитячій лікарні

Дарувати подарунки на власний день народження. Голова благодійного фонду робить приємні сюрпризи медзакладам, де лікується малеча. Цьогоріч дитяча лікарня №6 отримала дуже необхідні їм ліжка.

Шоста дитяча міська лікарня серед базових COVID відділень. Тут перебувають пацієнти від найменшого віку до повноліття. За рік пройшли лікування майже пів тисячі хворих. Подарунок, який отримали від Олександри Сови – не забаганка, а необхідність. Це майже три десятки ліжок, в тому числі й для немовлят.

До того ж таке обладнання в умовах карантину зручно обробляти. Для дітей старшого віку ліжка побільше. Усі вони для ковід-відділення. Більшість меблів там – морально застарілі.

Олександра – очільниця благодійного фонду. Вже три роки поспіль свій день народження святкує добрими справами. Друзів та небайдужих людей просить дарувати їй гроші. Зібрані кошти спрямовує на потреби дитячих медзакладів.

Цього разу на свій день народження Олександра зібрала 50 тисяч гривень.

Загальна вартість ліжок, які отримала шоста дитяча лікарня, сто тисяч гривень. З цієї суми вже вдалося сплатити половину. Тож збір коштів на допомогу дитячим лікарням триває.