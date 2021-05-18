У Кам’янському впорядковують головні проспекти міста

Впорядкувати головні проспекти міста, сквери та галявини у дворах! В Кам’янському триває весняний покіс трави. Міський голова Андрій Білоусов наказав очистити від карантинних рослин територію шкіл, лікарень, зупинок громадського транспорту.

Із самого ранку в Кам’янському кипить робота. На проспекті Ювілейному комунальники косять траву на трамвайних рейках. Якщо цього не зробити вчасно, рослинність заважатиме руху транспорту.

Такі ж роботи тривають й на проспекті Свободи. Від трави очищують центральний бульвар, підмітають вулиці. Містяни такому прибиранню радіють.

Попри активність комунальників, міський голова Кам’янського Андрій Білоусов незадоволений швидкістю виконання робіт. На те, щоб виправити ситуацію, мер дає робітникам тиждень.

Вчасний покіс трави важливий, щоб рослини-алергени не встигли нашкодити здоров’ю містян. Незабаром від них будуть очищені усі парки, сквери трамвайні колії, території шкіл, лікарень, зупинки громадського транспорту та навіть двори.

Також в мерії нагадують власникам магазинів, заправок та торговельних центрів: косити траву поряд – це їхній обов’язок. За недотримання правил благоустрою передбачено штраф до 1700 гривень.